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Украина направила доказательства по Иловайской трагедии в Гаагу

Понедельник, 14 августа 2017, 16:39

Украина направила материалы дела о массовом убийстве украинских военных в Иловайске в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска)", - рассказывают там.

По данным ГПУ, также Главная военная прокуратура направила собранные доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Украины, чтобы они, в свою очередь, использовали их в своих исках против России в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека.

Как сообщалось, Главная военная прокуратура почти завершила расследование нападения на украинских военных в Иловайске в 2014 году, во время которого российские оккупанты убили 366 бойцов ВСУ.

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Украинская правда

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Темы: ИловайскАТОДонбассЕвропасуд
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