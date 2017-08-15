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Невідомі обстріляли автомобіль голови ГО "Авто-Євро-Сила"

Вівторок, 15 серпня 2017, 07:10

Під Білою Церковою на Київщині невідомі із травматичної зброї обстріляли автомобіль голови ГО "Авто-Євро-Сила" Олега Ярошевича.

Про це йдеться на сторінці організації в facebook.

Як повідомляється, автомобіль глави "Авто-Євро-Сила" Ярошевича зі слідами обстрілу із травматичної зброї виявили в полі під Білою Церковою. На місці працювала поліція і слідчо-оперативна група. При цьому активісти повідомляли, що місце перебування самого Ярошевича невідоме.

Згодом активісти повідомили, що Ярошевич живий і в безпеці. Інші подробиці інциденту наразі не відомі.

"Українська правда" у Threads

Теми: автоКиївська областькриміналмитний кодекс
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