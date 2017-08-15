Російські навчання в Білорусі викликали занепокоєння в Міноборони Польщі

Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацаревич висловив занепокоєння у зв’язку із проведенням військових навчань "Захід 2017", які російська армія планує у Білорусі.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Степан Полторак за результатами переговорів зі своїм польським колегою.

"Під час зустрічі поінформував міністра національної оборони Республіка Польща про ситуацію в Донецькій та Луганській областях, про загрози, які існують зі сторони Російської Федерації", - розповів Полторак.

За його словами, Мацаревич наголосив, що Росія продовжує ігнорувати мінські домовленості.

"Також він висловив занепокоєння щодо небезпеки загострення ситуації у зв’язку із проведенням навчань "Захід 2017"", - зазначив український міністр.

Також сторони розглянули питання про посилення співпраці між збройними силами України та Польщі. Зокрема стосовно подальшого розвитку і навчання литовсько-польсько-української бригади.

Як повідомлялося, з початку серпня зафіксовано масштабне переміщення російської військової техніки на всій лінії європейського кордону Російської Федерації. Це робиться під прикриттям навчать "Захід-2017", які мають стартувати восени.

Українська правда