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Российские учения в Беларуси вызвали беспокойство у Минобороны Польши

Вторник, 15 августа 2017, 16:14

Министр национальной обороны Польши Антони Мацаревич выразил обеспокоенность в связи с проведением военных учений "Запад 2017", которые российская армия планирует в Беларуси.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак по результатам переговоров со своим польским коллегой.

"Во время встречи проинформировал министра национальной обороны Республики Польша о ситуации в Донецкой и Луганской областях, об угрозах, которые существуют со стороны Российской Федерации", - рассказал Полторак.

По его словам, Мацаревич подчеркнул, что Россия продолжает игнорировать Минские договоренности.

"Также он выразил обеспокоенность относительно опасности обострения ситуации в связи с проведением учений "Запад 2017"", - отметил украинский министр.

Также стороны рассмотрели вопрос углубления сотрудничества между вооруженными силами Украины и Польши. В частности касательно дальнейшего развития и обучения литовско-польско-украинской бригады.

Как сообщалось, с начала августа зафиксировано масштабное перемещение российской военной техники на всей линии европейского границы Российской Федерации. Это делается под прикрытием учений "Запад-2017", которые должны стартовать осенью в Беларуси.

Украинская правда

Темы: РосcияармияПольша
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