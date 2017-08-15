НАБУ викрило в АПК корупційні схеми на суму понад 2 мільярди

Розмір збитків від корупційних схем, викритих детективами НАБУ в агропромисловому комплексі, перевищує 2 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Згідно з інформацією, корупція в галузі АПК – це переважно махінації із землею та розтрата коштів і майна державних підприємств.

Наразі НАБУ розслідує незаконні оборудки щодо майже 8 тис. га земель сільськогосподарського призначення, власником яких є держава. За попередніми оцінками, розмір збитків від корупційних схем, викритих детективами НАБУ в агропромисловому комплексі, перевищує 2 млрд грн.

Прикладом масштабної корупції можуть бути незаконні дії президії Національної академії аграрних наук (далі – НААН).

"У 2008–2016 роках вона ініціювала ухвалення низки рішень, відповідно до яких 200 га державних земель перейшли у приватну власність. Таким чином, за версією слідства, президія НААН формально "задовольняла конституційні права громадян", а насправді вчинила злочин, яким завдала державі близько 1 млрд грн збитків", - зазначили у НАБУ.

Інша схема, до якої вдаються корупціонери, полягає у розтраті коштів та майна підприємств за участю компаній-посередників, яким продукція збувається за зниженими цінами, а вони, в свою чергу, перепродають її за ринковими.

"Внаслідок цього прибутки осідають на рахунках посередників, які іноді є підконтрольними керівникам держпідприємств. Так, наприклад, були завдані збитки ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація". За даними фактами детективи Національного бюро розслідували щонайменше п’ять кримінальних проваджень. Дві справи вже передано до суду", - сказано у повідомленні.

Інфографіка - НАБУ

Українська правда