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НАБУ разоблачило в АПК коррупционные схемы на сумму более 2 миллиардов

Вторник, 15 августа 2017, 21:20

Размер убытков от коррупционных схем, уличенных детективами НАБУ в агропромышленном комплексе, превышает 2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, коррупция в отрасли АПК - это преимущественно махинации с землей и растрата средств и имущества государственных предприятий.

Сейчас НАБУ расследует незаконные сделки касательно почти 8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, владельцем которых является государство. По предварительным оценкам, размер ущерба от коррупционных схем, уличенных детективами НАБУ в агропромышленном комплексе, превышает 2 млрд грн.

Примером масштабной коррупции могут быть незаконные действия президиума Национальной академии аграрных наук (далее - НААН).

"В 2008-2016 годах она инициировала принятие ряда решений, согласно которым 200 га государственных земель перешли в частную собственность. Таким образом, по версии следствия, президиум НААН формально "удовлетворял конституционные права граждан", а на самом деле совершил преступление, которым нанес государству около 1 млрд грн убытков", - отметили в НАБУ.

Другая схема, к которой прибегают коррупционеры, заключается в растрате средств и имущества предприятий с участием компаний-посредников, которым продукция сбывается по сниженным ценам, а они, в свою очередь, перепродают ее по рыночным.

"В результате доходы оседают на счетах посредников, которые иногда являются подконтрольными руководителям госпредприятий. Так, например, был нанесен ущерб ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация". По данным фактам детективы Национального бюро расследовали менее пяти уголовных производств. Два дела уже переданы в суд", - говорится в сообщении.

 

Украинская правда

Темы: НАБУсельское хозяйство
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