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У Держдепі прокоментували можливу поставку двигунів в КНДР з України

Середа, 16 серпня 2017, 00:28

Представник Держдепартаменту Хізер Науерт заявила, що США знають про повідомлення, згідно з якими Північна Корея могла отримати ракетні двигуни з України.

Про це вона сказала журналістам у вівторок в ході брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми в курсі цих повідомлень. Це питання, до якого ми поставимося дуже серйозно, якщо це підтвердиться", - зазначила Науерт.

"Жодна країна не зробила більше, щоб стримати амбіції Північної Кореї, ніж США. Було багато резолюцій РБ ООН, і вони зобов'язують всі нації, включаючи Україну, запобігати відправці стратегічно важливих технологій в КНДР. У минулому я знаю, що Україна запобігала відправці заборонених матеріалів в країни, які викликають у нас велике занепокоєння", - заявила представник Держдепу.

Науерт додала, що у США "хороші, цілісні відносини з Україною".

При цьому вона зазначила, що не готова коментувати деталі повідомлень про ймовірну передачу двигунів КНДР, що з'явилися в ЗМІ.

Як повідомлялося, днями американське видання The New York Times написало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу.

Український завод "Південмаш", який колись випускав ці двигуни, заявив, що факти, викладені в публікації NYT, не відповідають дійсності.

Пізніше і сам експерт Майкл Ельман, на якого посилається The New York Times, сказав, що не стверджував про причетність української влади до постачання ракетних двигунів до КНДР.

Теми: СШАУкраїнаПівнічна Корея
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