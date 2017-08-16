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Сюмар і Аваков розійшлись у думках щодо "санітара лісу" Шабуніна

Середа, 16 серпня 2017, 15:30

Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики народний депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар вважає, що правоохоронці намагаються "пришити" кримінальну справу голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Про це вона пише у середу на своїй сторінці у Facebook.

"Звісно, Філімоненко не журналіст. Звісно, він не просто "небайдужий активний громадянин", який свідомо і системно провокував Шабуніна. Звісно, Віталій - той "санітар лісу", який багатьом не подобається. Але такі "санітари" роблять корисну справу, і розумна влада зобов'язана це розуміти", – вважає Сюмар.

"Всі спроби "пришити справу" Шабуніну – абсурдні. Хоча б тому, що його легітимність в очах людей значно більша, ніж у влади. І "прошивання справ" за такими от спровокованими приводами – це граблі, топтатися на яких – тупість", – зазначила нардеп.

Сюмар нагадала, що для будь-якої влади вибіркове правосуддя погано закінчується.

Водночас її колега по партії та глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков не згоден з такою оцінкою і заперечує вибірковий підхід до порушення кримінальної справи у випадку Шабуніна.

Такий висновок можна зробити з його коментаря під постом Сюмар.

"Ну. Раз він "санітар" – тоді може лупити по будь-якій нахабній морді! Шо ж раніше якось не пояснили? Довідку хто "істинний санітар" і хто "легітимний" у кого брати? Що б розібратися хто санітарно б'є правильно, а хто просто хуліган?", – зазначив Аваков.

 

Як відомо, у середу, 16 серпня 2017 року, слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 повідомив про підозру голові правління ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну.

Антикорупційного активіста підозрюють в "умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості" громадянину Всеволоду Філімоненку, який представляється журналістом.

Сам Шабунін наголосив, що прокуратура за ніч змінила кваліфікацію правопорушення з ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) на частину 1 статті 122 Кримінального кодексу "Умисне  середньої тяжкості тілесне ушкодження" і тепер йому загрожує не 5 а 3 роки тюрми.

Як повідомлялося, 8 червня "стало відомо про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Шабунін звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

У прокуратурі зазначили, що перевірять причетність Філімоненка до журналістської діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Українська правда

Теми: скандалЗМІ
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