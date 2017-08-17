Понад 60 депутатів не стали авторами жодного прийнятого закону - КВУ

У Верховній Раді є 66 народних депутатів, які досі не стали авторами жодного прийнятого закону.

Про це йдеться у дослідженні Комітету виборців України.

У списку найменш продуктивних депутатів ВР є низка резонансних прізвищ. Зокрема, це Андрій Білецький, Дмитро Ярош, Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Євген Мураєв, Дмитро Білоцерківець, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Віталій Хомутинник, Михайло Добкін, Дмитро Добкін.

Так, Білецький за 2,5 роки роботи ВР зареєстрував 30 безуспішних проектів законів, Ярош – 10, Бойко – 15, Рабінович – 47, Мураєв – 127, Білоцерківець - 21, Льовочкін - 8, Шуфрич - 19, Хомутиннік – 21, Добкін – 5, Добкін – 1.

В Комітеті підкреслюють, що за час роботи ВР VIII скликання було прийнято понад 700 законів. При цьому в парламенті є кілька десятків осіб, які досі не стали авторами жодного законодавчого акту.

"Наразі кожен сьомий депутат ВР демонструє нульову продуктивність роботи. Окремі політики безвідповідально ставляться до законодавчої роботи. Законопроекти часто реєструються для піарактивності, звітування перед виборцями або реагування на актуальні події, а тому не мають шансів на прийняття", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Серед депутатів із нульовим ККД роботи 29 членів "Опозиційного блоку", 10 – позафракційних депутатів, 10 – депутатів БПП, 7 – "Відродження", 5 – "Народного Фронту", 2 – "Батьківщини", по 1 депутату РПЛ, "Самопомочі" та "Волі Народу".

"Низькі показники депутатів Опоблоку є очікуваними, однак навіть в цій політсилі є доволі успішні депутати-законотворці. До прикладу, Юрій Мірошниченко є автором 6 прийнятих законів, Юрій Павленко - 4, Андрій Гальченко - 3, Олександр Нечаєв - 3 ", - додав Кошель.

Водночас, поки частина депутатів досі не ініціювали жодного прийнятого закону, окремі політики долучилися до розробки вже кількох десятків успішних законодавчих актів. Так, Віктор Галасюк (РПЛ) є автором 48 прийнятих законів, Олег Ляшко (РПЛ) – 41, Максим Єфімов (БПП) – 27, Віктор Кривенко (БПП) – 26, Іван Вінник (БПП) – 21.