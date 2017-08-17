Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 60 депутатов не стали авторами ни одного принятого закона - КИУ

Четверг, 17 августа 2017, 01:25

В Верховной Раде есть 66 народных депутатов, которые до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона.

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины.

В списке непродуктивных депутатов ВР есть ряд резонансных фамилий. В частности, это Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Евгений Мураев, Дмитрий Белоцерковец, Сергей Левочкин, Нестор  Шуфрич, Виталий Хомутынник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин.

Так, Билецкий за 2,5 года работы ВР зарегистрировал 30 безуспешных проектов законов, Ярош - 10, Бойко – 15, Рабинович - 47, Мураев - 127, Белоцерковец – 21, Левочкин - 8, Шуфрич – 19, Хомутынник - 21,  Добкин - 5,  Добкин - 1.

В Комитете подчеркивают, что за время работы ВР VIII созыва было принято более 700 законов. При этом в парламенте есть несколько десятков человек, которые до сих пор не стали авторами ни одного законодательного акта.

"Сейчас каждый седьмой депутат ВР демонстрирует нулевую производительность работы. Отдельные политики безответственно относятся к законодательной работе. Законопроекты часто регистрируются для пиарактивности, отчетности перед избирателями или реагирования на актуальные события, а потому не имеют шансов на принятие", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Среди депутатов с нулевым КПД работы 29 членов "Оппозиционного блока", 10 - внефракционных депутатов, 10 - депутатов БПП, 7 - "Возрождение", 5 - "Народного Фронта", 2 - "Батькивщины", по 1 депутату РПЛ, "Самопомичи", "Воли Народа".

"Низкие показатели депутатов Оппоблока ожидаемы, однако даже в этой политсиле есть довольно успешные депутаты-законодатели. К примеру, Юрий Мирошниченко является автором 6 принятых законов, Юрий Павленко - 4, Андрей Гальченко - 3, Александр Нечаев - 3", - добавил Кошель.

В то же время, пока часть депутатов до сих пор не инициировали ни одного принятого закона, отдельные политики присоединились к разработке уже нескольких десятков успешных законодательных актов. Так, Виктор Галасюк (РПЛ) является автором 48 принятых законов, Олег Ляшко (РПЛ) - 41, Максим Ефимов (БПП) - 27, Віктор Кривенко (БПП) - 26, Иван Винник (БПП) - 21.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: