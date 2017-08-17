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Ассанж запевняє, що Демократичну партію США хакнула не Росія

Четвер, 17 серпня 2017, 06:18

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж заявив, що може довести, що отримав документи Демократичної партії США, опубліковані в минулому році, не від Росії і пообіцяв додаткову корисну інформацію найближчим часом.

Про це він розповів під час зустрічі з конгресменом від Республіканської партії США Даном Рорабахером, пише американське видання The Hill.

Рорабахер став першим американським конгресменом, який провів зустріч з Ассанжем в посольстві Еквадору в Лондоні. Як зазначає The Hill, Рорабейкер дотримується дружньої позиції щодо Росії.

"Наша тригодинна зустріч охоплювала широке коло питань, в тому числі публікацію WikiLeaks електронних листів Демократичної партії під час минулорічних президентських виборів, - сказав Рорабахер, - "Джуліан рішуче заявив, що росіяни не брали участь в хакерських атаках або розголошенні цих листів".

Крім того, відповідаючи на питання про джерело цих документів, Рорабейкер заявив, що у нього є інформація, щоб поділитися з Президентом Дональдом Трампом в приватному порядку.

"Джуліан також вказав, що він відкритий для подальших обговорень щодо конкретної інформації про інцидент з електронною поштою Демократичної партії, яка в даний час невідома громадськості", - додав він.

Як повідомлялося, в січні поточного року, в інтерв'ю Fox News, Ассанж сказав, що не отримував викрадені листи Хілларі Клінтон і її помічника Джона Подести від будь-якої держави. Але він не виключає можливості того, що він отримав матеріали від третьої сторони.

Як відомо, ЦРУ в секретній доповіді прийшло до висновку, що Росія втрутилася в хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональда Трампа. При цьому, як повідомлялось, у розвідки є докази, що саме Росія передала WikiLeaks викрадені хакерами матеріали Національного комітету Демократичної партії через третю сторону.

Теми: ТрампСШАРосіяхакери
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