Ассанж уверяет, что Демократическую партию США хакнула не Россия

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что может доказать, что получил документы Демократической партии США, опубликованные в прошлом году, не от России и пообещал дополнительную полезную информацию в ближайшее время.

Об этом он рассказал в ходе встречи с конгрессменом от Республиканской партии США Даной Рорабейкером, пишет американское издание The Hill.

Рорабахер стал первым американским конгрессменом, который провела встречу с Ассанжем в посольстве Еквадора в Лондоне. Как отмечает The Hill, Рорабахер придерживается дружественной позиции в отношении России.

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"Наша трехчасовая встреча охватывала широкий круг вопросов, в том числе публикацию WikiLeaks электронных писем Демократической партии во время прошлогодних президентских выборов, - сказал Рорабахер, - "Джулиан решительно заявил, что россияне не участвовали в хакерских атаках или разглашении этих писем".

Кроме того, отвечая на вопрос об источнике этих документов, Рорабейкер заявил, что у него есть информация, чтобы поделиться с Президентом Дональдом Трампом в частном порядке.

"Джулиан также указал, что он открыт для дальнейших обсуждений относительно конкретной информации об инциденте с электронной почтой Демократической партии, которая в настоящее время неизвестена общественности", - добавил он.

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Как сообщалось, в январе текущего года, в интервью Fox News, Ассанж сказал, что не получал похищенные письма Хиллари Клинтон и ее помощника Джона Подесты от какого-либо государства. Но он не исключает возможности того, что он получил материалы от третьей стороны.

Как известно, ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу. При этом, как сообщалось, у разведки есть доказательства, что именно Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии через третью сторону.