Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ассанж уверяет, что Демократическую партию США хакнула не Россия

Четверг, 17 августа 2017, 06:18

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что может доказать, что получил документы Демократической партии США, опубликованные в прошлом году, не от России и пообещал дополнительную полезную информацию в ближайшее время.

Об этом он рассказал в ходе встречи с конгрессменом от Республиканской партии США Даной Рорабейкером, пишет американское издание The Hill.

Рорабахер стал первым американским конгрессменом, который провела встречу с Ассанжем в посольстве Еквадора в Лондоне. Как отмечает The Hill, Рорабахер придерживается дружественной позиции в отношении России.

Реклама:

"Наша трехчасовая встреча охватывала широкий круг вопросов, в том числе публикацию WikiLeaks электронных писем Демократической партии во время прошлогодних президентских выборов, - сказал Рорабахер, - "Джулиан решительно заявил, что россияне не участвовали в хакерских атаках или разглашении этих писем".

Кроме того, отвечая на вопрос об источнике этих документов, Рорабейкер заявил, что у него есть информация, чтобы поделиться с Президентом Дональдом Трампом в частном порядке.

"Джулиан также указал, что он открыт для дальнейших обсуждений относительно конкретной информации об инциденте с электронной почтой Демократической партии, которая в настоящее время неизвестена общественности", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в январе текущего года, в интервью Fox News, Ассанж сказал, что не получал похищенные письма Хиллари Клинтон и ее помощника Джона Подесты от какого-либо государства. Но он не исключает возможности того, что он получил материалы от третьей стороны.

Как известно, ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу. При этом, как сообщалось, у разведки есть доказательства, что именно Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии через третью сторону.

Темы: ТрампСШАРосcияхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Трамп
Трамп заявил, что попытка отменить результаты выборов 2020 года – это его решение
Трампу понравилось, как Путин похвалил его идею прекратить войну
Трамп говорит, что ему приятна похвала Путина
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: