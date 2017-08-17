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Поляков втретє відмовився надягнути електронний браслет

Четвер, 17 серпня 2017, 11:59

Народний депутат від "Народного фронту" Максим Поляков втретє відмовився надягнути електронний браслет стеження.

Про це "Українським новинам" повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

"Напередодні він уже втретє відмовився від браслета", – сказав прокурор.

За його словами, Поляков також повідомив, що більше не зареєстрований в Умані Черкаської області.

При цьому, Поляков не повідомив правоохоронцям про нове місце своєї реєстрації.

Як відомо, раніше Поляков двічі відмовився дозволити поліції надягнути на себе електронний браслет.

Нардеп заявляє, що "юридично" йому не пропонували вдягти браслет.

Раніше суд обрав йому заставу 304 тисяч гривень і зобов'язав носити електронний браслет в якості запобіжного заходу.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину.

Теми: Поляков
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