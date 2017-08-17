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Поляков в третий раз отказался надеть электронный браслет

Четверг, 17 августа 2017, 11:59

Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков в третий раз отказался надеть электронный браслет слежения.

Об этом "Українським новинам" сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

"Накануне он уже в третий раз отказался от браслета", – сказал прокурор.

По его словам, Поляков также сообщил, что больше не зарегистрирован в Умани Черкасской области.

При этом, Поляков не сообщил правоохранителям о новом месте своей регистрации.

Как сообщалось, ранее Поляков дважды отказался позволить полиции надеть на себя электронный браслет.

Поляков утверждает, что "юридически" ему не предлагали надеть браслет.

Ранее суд избрал ему залог 304 тыс гривен и обязал носить электронный браслет в качестве меры пресечения.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря.

Темы: Поляков
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