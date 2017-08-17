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Не стрибнув: київський "самогубець" заліз назад у вікно

Четвер, 17 серпня 2017, 14:57
Не стрибнув: київський самогубець заліз назад у вікно
ukrinform.com

Чоловік, що погрожував стрибнути з 3 поверху готелю "Хрещатик" у центрі Києва, повернувся назад у будівлю.

Про це повідомляє "24 канал" з місця події.

О 14:10 чоловік погодився залізти назад у вікно готелю. Він пояснив, що хотів вистрибнути, бо його життю щось загрожує.

 

"Я хотів врятувати своє життя від багато чого. Але дійшов висновку, що жодна влада не може мені допомогти. Я не хочу залазити, тому що, можливо, мене вб'ють", – казав він ще до того, як його умовили повернутися до приміщення.

Як вдалося дізнатися, чоловік, що є канадійцем українського походження, 3 години провів на решітці, яка закріплена на фасаді будівлі на рівні третього поверху готелю "Хрещатик" на Майдані незалежності. Він вимагав прибуття консула РФ.

За інформацією УНІАН, чоловік повідомив, що його звуть Тимур Кирилов, і що "в його житті багато чого сталося".

На питання журналістів, хто йому загрожує, чоловік відповів: "Організована злочинність".

Пізніше він сказав, що є громадянином України і Канади. На питання, навіщо йому потрібен консул Росії, Кирилов відповів, що зараз довіряє тільки йому. Більше чоловік нічого не пояснює.

У готелі підтверджують, що Кирилов є їхнім постояльцем і проживає в номері на 3-му поверсі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу столичного управління поліції, чоловік зараз у своєму готельному номері, з ним працюють психологи.

Також з чоловіком вели переговори співробітники поліції, зокрема начальник Шевченківського районного управління.

"Зараз з ним працюють психологи, після цього правоохоронці з'ясовуватимуть мотиви його поведінки", - повідомили у главку.

Як повідомлялося о пів на дванадцяту в четвер, у центрі Києва невідомий чоловік віком близько 40 років в цивільному одязі погрожував стрибнути з 3-го поверху готелю "Хрещатик".

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подія
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