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Не прыгнул: киевский "самоубийца" залез обратно в окно

Четверг, 17 августа 2017, 14:57
Не прыгнул: киевский самоубийца залез обратно в окно
ukrinform.com

Мужчина, угрожавший прыгнуть с 3 этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева, вернулся обратно в здание.

Об этом сообщает "24 канал" с места события.

В 14:10 мужчина согласился залезть обратно в окно отеля. Он объяснил, что хотел выпрыгнуть, потому что его жизни что-то угрожает.

 

"Я хотел спасти свою жизнь от многого. Но пришел к выводу, что ни одна власть не может мне помочь. Я не хочу влезать, потому что, возможно, меня убьют", - говорил он еще до того, как его уговорили вернуться в помещение.

Как удалось узнать, человек по имени Тимур, канадец украинского происхождения, 3 часа провел на решетке, которая закреплена на фасаде здания на уровне третьего этажа гостиницы "Крещатик" на Майдане независимости. Он требовал прибытия консула РФ.

По информации УНИАН, мужчина сообщил, что его зовут Тимур Кириллов, и что "в его жизни многое произошло".

На вопрос журналистов, кто ему угрожает, мужчина ответил: "Организованная преступность".

Позже он сказал, что является гражданином Украины и Канады. На вопрос, почему ему нужен консул России, Кириллов ответил, что сейчас доверяет только ему. Больше мужчина ничего не объясняет.

В гостинице подтверждают, что Кириллов является их постояльцем и проживает в номере на 3-м этаже.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции, мужчина сейчас в своем гостиничном номере, с ним работают психологи.

Также с мужчиной вели переговоры сотрудники полиции, в частности начальник Шевченковского районного управления.

"Сейчас с ним работают психологи, после этого правоохранители будут выяснять мотивы его поведения", - сообщили в главке.

Как сообщалось в половине двенадцатого в четверг, в центре Киева неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде угрожал прыгнуть с 3-го этажа гостиницы "Крещатик".

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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