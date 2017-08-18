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Теракт в Барселоні: Один з підозрюваних повідомив про крадіжку документів

П'ятниця, 18 серпня 2017, 01:56

Дрісс Укабір, якого раніше в іспанській поліції назвали одним з підозрюваних у скоєнні теракту в Барселоні, прийшов в поліцію муніципалітету Ріполь і повідомив, що його документи були вкрадені.

Про це повідомив телеканал TVE, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, документи вкрав його молодший брат.

Поліція в даний час вивчає свідчення Укабіра.

За даними TVE, чоловік звернувся в поліцію після того, як побачив своє фото в новинах.

Раніше в четвер правоохоронці опублікували фото чоловіка, який імовірно, орендував фургон, що скоїв наїзд на пішоходів в центрі Барселони. Жертвами теракту стали, за останніми даними, 13 осіб, понад 100 постраждали.

Водій фургона зник з місця злочину.

Теми: терактІспанія
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