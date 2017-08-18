Інтерпол спростовує міжнародний розшук картин з кримського музею

Картини з Музейного фонду України митців XVIII-XIX століття, які в березні 2014 року передали в Сімферопольський художній музей, не перебувають у міжнародному розшуку Інтерполу.

Про це розповів начальник департаменту Інтерполу і Європолу НПУ Василь Неволя виданню "Крим.Реалії".

"ГПУ тільки надіслало нам через відповідний підрозділ Національної поліції запит про оголошення в розшук. А питання про його оголошення зараз вирішується на рівні Києва. Ми не вирішуємо, що робити. Ми дивимося, наскільки це звернення до нас відповідає стандартам і умовам для того, щоб який-небудь об'єкт мистецтва оголошувався в розшук", – розповів Неволя.

При цьому він не зміг відповісти на запитання, коли його відомство визначиться: оголошувати картини з Сімферопольського музею в розшук чи ні.

Як відомо, 17 серпня управління Національної поліції в АР Крим повідомило, що 52 картини з Музейного фонду України митців XVIII-XIX століття, які в березні 2014 року незаконно передали в Сімферопольський художній музей, оголосили в державний та міждержавний розшук.

Пізніше в Мінкульті Криму заявили, що картини, оголошені в розшук управлінням Національної поліції в АР Крим, належать Сімферопольському художньому музею, де і перебувають зараз.

18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей відправив до Маріупольської картинної галереї ім. Куїнджі 53 роботи російських художників XVIII-XIX ст.

Виставка планувалася до 31 травня 2014 року, але була закрита раніше, оскільки кримські музейники вимагали повернути експонати.

За повідомленням російських ЗМІ, наприкінці березня 2014 року картини з маріупольського музею забрала група відставних військових з Криму, і доставила полотна на анексований півострів.