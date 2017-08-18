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Стало відомо ім'я бійця, загиблого під Авдіївкою

П'ятниця, 18 серпня 2017, 12:21

Бійці 72 Гвардійської ОМБР (окрема механізована бригада) розповіли про обставини загибелі свого товариша.

Раніше штаб АТО повідомив про загиблого бійця у результаті обстрілів у районі Авдіївської промзони.

Тепер стало відомо, що йдеться про бійця 72 Гвардійської ОМБР Сергія Ручку. Про це повідомляється на сторінці 72 Гвардійської ОМБР в facebook.

"Мінометний обстріл почався, як завжди, раптово. Сергій був на чергуванні, і саме в цей момент прилетіла міна", - розповіли його друзі.

Хлопці кинулися надавати першу допомогу пораненому, як вони думали, товаришу.

"Хлопці зробили все правильно, як їх вчили: наклали джгути на поранені кінцівки, закрили чистим рани на тілі, поклали Сергія на ноші і бігом, найкоротшою стежкою, понесли його окопами до нашої броньованої "медички", що вже летіла назустріч", - розповіли вони.

Однак, як встановили медики, боєць загинув ще в окопі.

 
Сергій Ручка

"Смерть була миттєва і безболісна; але ми не знали того, і рятували його, як живого, до останнього сподіваючись, що ось зараз він прийде до тями; часом нам навіть здавалося, що ми відчуваємо у нього слабкий пульс", - розповідає медпрацівник батальйону.

Сергій Ручка прийшов на фронт з міста Богуслав, Київщина. Вдома у нього залишились самотніми дружина і 13-річна донька.

Теми: АТО
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