Стало відомо ім'я бійця, загиблого під Авдіївкою
Бійці 72 Гвардійської ОМБР (окрема механізована бригада) розповіли про обставини загибелі свого товариша.
Раніше штаб АТО повідомив про загиблого бійця у результаті обстрілів у районі Авдіївської промзони.
Тепер стало відомо, що йдеться про бійця 72 Гвардійської ОМБР Сергія Ручку. Про це повідомляється на сторінці 72 Гвардійської ОМБР в facebook.
"Мінометний обстріл почався, як завжди, раптово. Сергій був на чергуванні, і саме в цей момент прилетіла міна", - розповіли його друзі.
Хлопці кинулися надавати першу допомогу пораненому, як вони думали, товаришу.
"Хлопці зробили все правильно, як їх вчили: наклали джгути на поранені кінцівки, закрили чистим рани на тілі, поклали Сергія на ноші і бігом, найкоротшою стежкою, понесли його окопами до нашої броньованої "медички", що вже летіла назустріч", - розповіли вони.
Однак, як встановили медики, боєць загинув ще в окопі.
"Смерть була миттєва і безболісна; але ми не знали того, і рятували його, як живого, до останнього сподіваючись, що ось зараз він прийде до тями; часом нам навіть здавалося, що ми відчуваємо у нього слабкий пульс", - розповідає медпрацівник батальйону.
Сергій Ручка прийшов на фронт з міста Богуслав, Київщина. Вдома у нього залишились самотніми дружина і 13-річна донька.