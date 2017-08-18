Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно имя бойца, погибшего под Авдеевкой

Пятница, 18 августа 2017, 12:21

Бойцы 72 Гвардейской ОМБР (отдельная механизированная бригада) рассказали об обстоятельствах гибели своего товарища.

Ранее штаб АТО сообщил о погибшем бойце в результате обстрелов в районе Авдеевской промзоны.

Теперь стало известно, что речь идет о бойце 72 Гвардейской ОМБР Сергее Ручке. Об этом сообщается на странице 72 Гвардейской ОМБР в facebook.

"Минометный обстрел начался, как всегда, внезапно. Сергей был на дежурстве, и именно в этот момент прилетела мина", - рассказали его друзья.

Ребята бросились оказывать первую помощь раненому, как они думали, товарищу.

"Ребята сделали все правильно, как их учили: наложили жгуты на раненные конечности, закрыли чистым раны на теле, положили Сергея на носилки и бегом, короткой тропой, понесли его окопами к нашей бронированной "медичкк", уже летевшей навстречу", - рассказали они.

Однако, как установили медики, боец ​​погиб еще в окопе.

 
Сергей Ручка

"Смерть была мгновенная и безболезненная; но мы не знали того, и спасали его, как живого, до последнего надеясь, что вот сейчас он придет в себя, порой нам даже казалось, что мы чувствуем у него слабый пульс", - рассказывает медработник батальона.

Сергей Ручка пришел на фронт из города Богуслав, Киевская область. Дома у него остались жена и 13-летняя дочь.

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: