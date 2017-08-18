Після Іловайська в полоні бойовиків залишаються 8 українських бійців

Після Іловайської трагедії у серпні 2014 року 8 українських військових досі залишаються у полоні бойовиків.

Про це йдеться у відповіді Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ на запит "ВВС Україна" щодо втрат сил АТО у боях за Іловайськ 24-29 серпня 2014 року.

"За результатами опрацювання повідомляється, що загальні бойові втрати сил АТО під час боїв в районі Іловайська складають 437 осіб (загинуло - 192, отримали поранення - 212, вважаються зниклими безвісти - 25, утримуються в заручниках - 8)", - зазначено у відповіді.

Водночас, у Генштабі, відповідаючи на питання, чому ці дані відрізняють від тих, які були наведені Військовою прокуратурою, зазначили: "Інформація відрізняється, тому що Генпрокуратура дала відомості по всіх силових підрозділах, а ми – тільки по збройних силах".

Як повідомлялося, 14 серпня прес-служба ГПУ опублікувала результати розслідування Іловайської трагедії у серпні 2014 року. Так, за даними Головної військової прокуратури, лише за один день, 29 серпня 2014 року, під Іловайськом загинули 366 українських бійців, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, ще 300 - потрапили у полон.

Як відомо, під час Іловайської трагедії переговори про коридор для виведення з облоги українських військових вели начальник Генштабу України Віктор Муженко та заступник Генерального штабу РФ генерал-полковник Богдановський.

Раніше повідомлялося, що в ході нападу під Іловайськом у полон було взято не 300, а 128 українських воїнів, ще більше 100 зникли без вісті.

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