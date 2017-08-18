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После Иловайска в плену боевиков остаются 8 украинских бойцов

Пятница, 18 августа 2017, 13:28

После Иловайской трагедии в августе 2014 года 8 украинских военных до сих пор остаются в плену боевиков.

Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос "ВВС Україна" о потерях сил АТО в боях за Иловайск 24-29 августа 2014 года.

"По результатам обработки сообщается, что общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составляют 437 человек (погибло - 192, получили ранения - 212, числятся пропавшими без вести - 25, удерживаются в заложниках - 8)", - отмечено в ответе.

В то же время, в Генштабе, отвечая на вопрос, почему эти данные отличаются от тех, которые были приведены Военной прокуратурой, отметили: "Информация отличается, потому что Генпрокуратура дала сведения по всем силовым подразделениям, а мы - только по вооруженным силам".

Как сообщалось, 14 августа пресс-служба ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии в августе 2014 года. Так, по данным Главной военной прокуратуры, только за один день, 29 августа 2014 года, под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, еще 300 - попали в плен.

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