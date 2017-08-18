Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситник: Застава Насірова – це п’ятирічний бюджет Яготина

П'ятниця, 18 серпня 2017, 14:23

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наголошує, що гідна заробітна плата є запорукою уникнення корупційних ризиків.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "День".

На ремарку, що сам керівник НАБУ за 2016 рік отримав зарплату майже удвічі більшу, ніж президент, голова уряду і спікер парламенту разом узяті (1 454 197 грн.), Ситник зокрема зазначив:

"Якщо порівняти мою зарплату із зарплатами топ-менеджерів державних підприємств, то моя ЗП і близько не стоїть. Але суть в іншому. Для того щоб людина ефективно працювала в умовах підвищеного ризику, гідна заробітна плата є однією з умов мінімізації цього ризику".

"Якщо голова Державної фіскальної служби спроможний внести 100 млн грн застави, а це – п’ятирічний бюджет такого міста, як Яготин, то він явно не готовий працювати на 8 тисяч грн зарплати", – сказав керівник НАБУ.

На його думку, зарплати працівників НАБУ повністю відповідають європейським стандартам. Ситник упевнений, що така сама ситуація має бути і в інших органах – прокуратурі, судах.

"Прокурор, який отримує 200 доларів на місяць, явно перебуває в зоні ризику. Коли ж існує мотивуючий фактор у вигляді достойної зарплати, це мінімізує ризики корупції. Якщо слідчий веде справи на сотні мільйонів гривень, то він не має думати про житло або про те, як прокормити свою родину", – сказав глава НАБУ.

Читайте також: "Дві ковдри, 10 адвокатів і 100 мільйонів. П'ять днів з життя Романа Насірова"

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року голову Державної фіскальної служби Романа Насірова затримали за підозрою у зловживанні владою й службовим становищем.

Через кримінальне провадження його тимчасово відсторонили від виконання обов'язків глави ДФС.

16 березня Насіров вийшов з-під варти, тому що дружина й тесть внесли за нього 100 млн гривень застави.

Чиновник поскаржився, що під час обшуку в нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші й тепер його дружині немає за що жити. На це майно було накладено арешт.

Теми: НасіровНАБУзарплати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Насіров
ВАКС зменшив заставу Насірову з 523 до 261 млн грн
ВАКС зупинив виконання рішення про зменшення застави Насірову – ЦПК
ВАКС у п'ять разів зменшив заставу Насірову – ЦПК
Останні новини
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
Усі новини...
Реклама: