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Сытник: Залог Насирова – это пятилетний бюджет Яготина

Пятница, 18 августа 2017, 14:23

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отмечает, что достойная заработная плата является залогом предотвращения коррупционных рисков.

Об этом он сказал в интервью газете "День".

На ремарку, что сам руководитель НАБУ за 2016 год получил зарплату почти вдвое больше, чем президент, председатель правительства и спикер парламента вместе взятые (1 454 197 грн.), Сытник в частности отметил:

"Если сравнить мою зарплату с зарплатами топ-менеджеров государственных предприятий, то моя ЗП и близко не стоит. Но суть в другом. Для того чтобы человек эффективно работал в условиях повышенного риска, достойная заработная плата является одним из условий минимизации этого риска".

"Если председатель Государственной фискальной службы способен внести 100 млн грн залога, а это - пятилетний бюджет такого города, как Яготин, то он явно не готов работать на 8 тысяч грн зарплаты", – сказал руководитель НАБУ.

По его мнению, зарплаты работников НАБУ полностью соответствуют европейским стандартам. Сытник уверен, что такая же ситуация должна быть и в других органах – прокуратуре, судах.

"Прокурор, который получает 200 долларов в месяц, явно находится в зоне риска. Когда же существует мотивирующий фактор в виде достойной зарплаты, это минимизирует риски коррупции. Если следователь ведет дела на сотни миллионов гривен, то он не должен думать о жилье или о том, как прокормить свою семью", – сказал глава НАБУ.

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Как сообщалось, 2 марта 2017 года главу Государственной фискальной службы Романа Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Из-за уголовного производства его временно отстранили от исполнения обязанностей главы ГФС.

16 марта Насиров вышел из-под стражи, потому что жена и тесть внесли за него 100 млн гривен залога.

Чиновник пожаловался, что во время обыска у него дома детективы НАБУ изъяли последние деньги и теперь его жене не за что жить. На это имущество был наложен арест.

Темы: НасировНАБУзарплаты
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