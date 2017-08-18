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ОБСЄ: Ми будемо моніторити матч в Маріуполі, а не забезпечувати безпеку

П'ятниця, 18 серпня 2017, 15:34

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг підкреслив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде не забезпечувати безпеку, а моніторити ситуацію на матчі ФК "Маріуполь" - "Динамо".

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю, передає "Liga.net".

"Хотів би прояснити, що завдання місії не полягає в забезпеченні безпеки. Ми лише здійснюємо моніторинг і спостереження", - наголосив він.

Хуг також пояснив рішення місії відвідати матч.

"Крім завдання збору інформації на місцях, СММ покликана налагоджувати діалог. Місія звітує про події по всій Україні. Матч не є винятоком. Спостерігачі будуть брати участь і моніторити", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відмовлявся везти команду на матч в Маріуполь. Про причини такого рішення Суркіса наразі невідомо.

Одним з факторів рішення не їхати в Маріуполь може бути позбавлення команди-суперника фактора свого поля і уникнути незапланованої втрати очок.

За інформацією джерела, переважна більшість гравців "Динамо" згодні грати в Маріуполі. В самому "Динамо" забороняють футболістам коментувати невиїзд команди на поєдинок у Маріуполь.

Також повідомлялося, що заступник очільника Нацполіції В`ячеслав Аброськін у своєму листі зазначав, що проведення матч в Маріуполі цілком безпечне.

До цього, президент Федерації футболу України Андрій Павелко пропонував разом з футболістами "Динамо" приїхати на цю гру в їх клубному автобусі.

Крім того, представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з її першим заступником Олександром Хугом погодилися відвідати матч ФК "Маріуполь" - "Динамо".

У свою чергу ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко сказав, що дав наказ припинити обстріли в Маріупольському напрямку в день футбольного матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо".

Нагадаємо, що в матчі 5 туру УПЛ в Маріуполі грали львівські "Карпати" і на стадіоні було майже 9 тисяч осіб.

У разі, якщо "Динамо" не приїде на матч в Маріуполь, команді можуть зарахувати технічну поразку з рахунком 0:3.

Теми: ОБСЄфутболМаріуполь
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