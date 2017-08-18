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У Гройсмана з'явився новий "голос" – екс-глава відомого телеканалу

П'ятниця, 18 серпня 2017, 17:00

Кабінет міністрів призначив прес-секретарем прем'єр-міністра Володимира Гройсмана колишнього гендиректора телеканалу НТН Олександра Мельничука.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на заяву самого Мельничука.

Як відомо, Мельничук народився 3 липня 1970 року, в 1992 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. З 1992 року - ведучий програм на Рівненському обласному радіо, а з 1994 року на Рівненському телебаченні.

З 1996 року - старший офіцер зі зв'язків з пресою в 13-му армійському корпусі Збройних сил. З 1997 року - редактор на "Радіо Трек" (Рівне).

Пізніше Мельничук працював заступником генерального директора Національної телекомпанії України, гендиректором НТН, редактором і ведучим телеканалу "Інтер".

З грудня 2016 по травень 2017 року - заступник генерального директора Публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ).

Олександр Мельничук
Олександр Мельничук
фото detector.media

Як повідомлялося, 17 липня колишній прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук заявив про свою відставку. Цю посаду він обіймав з квітня 2016 року.

Теми: Гройсман
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