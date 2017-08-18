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У Гройсмана появился новый "голос" – экс-глава известного телеканала

Пятница, 18 августа 2017, 17:00

Кабинет министров назначил пресс-секретарем премьер-министра Владимира Гройсмана бывшего гендиректора телеканала НТН Александра Мельничука.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на заявление самого Мельничука.

Как известно, Мельничук родился 3 июля 1970 года, в 1992 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. С 1992 года - ведущий программ на Ривненском областном радио, а с 1994 года на Ривненском телевидении.

С 1996 года - старший офицер по связям с прессой в 13-м армейском корпусе Вооруженных сил. С 1997 года - редактор на "Радио Трек" (Ривне).

Позже Мельничук работал заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины, гендиректором НТН, редактором и ведущим телеканала "Интер".

С декабря 2016 по май 2017 года - заместитель генерального директора Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).

 
Александр Мельничук
фото detector.media

Как сообщалось, 17 июля прежний пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук заявил о своей отставке. Эту должность он занимал с апреля 2016 года.

Темы: Гройсман
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