У Мінську непублічно зустрілися радники президентів "нормандської четвірки"

У Мінську зустрілися політичні радники лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина та Росія).

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко, передає Інтерфакс-Україна.

Зустріч відбулася 16 серпня. "Політичні радники зустрілися позавчора в Мінську", - сказав Пристайко.

Говорячи про результати зустрічі, перший заступник міністра зазначив, що вони "відомі, але не публічні".

Раніше повідомлялося, що помічник президента Росії Владислав Сурков і спецпредставник Держдепу США з України Курт Волкер можуть зустрітися в Мінську наступного тижня.