Справу заступника голови АП Януковича направили до суду

На Сумщині судитимуть колишнього заступника голови АП Януковича Юрія Чмиря за підбробку документів та приховування статків.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура України.

"Прокуратурою Сумської області 18 серпня 2017 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього високопосадовця із оточення В. Януковича, а на даний час депутата Сумської обласної ради. Особа обвинувачується в приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також у декларуванні недостовірних відомостей", – йдеться у повідомленні.

Прокуратура не називає прізвище, однак відомо, що йдеться про Чмиря.

У прокуратурі зазначають, що він використовував нібито втрачений паспорт "для вчинення юридично значущих нотаріальних дій".

Крім того, екс-заступник голови АП не вніс у декларацію дочку, яка проживала з ним. Через це в декларації не зазначено 9 квартир та 3 паркомісця у столиці, дохід від продажу нерухомості та корпоративні права двох товариств з обмеженою відповідальністю, що зареєстровані на 20-річну непрацюючу доньку.

"Дії колишнього високопосадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 357 (умисне приховування офіційного документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (підроблення та використання завідомо підробленого документа) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України", – повідомляють правоохоронці.

Санкція найтяжчої статті передбачає позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомлялось раніше, 20 липня прокурор Сумської області Віталій Матвійчук підписав повідомлення про підозру Чмирю.

25 липня співробітниками прокуратури було проведено допит колишнього заступника голови АП.

Тоді досудове розслідування встановило, що після втечі Януковича підозрюваний вирішив отримати другий паспорт громадянина України, щоб приховати велику кількість правочинів з дороговартісним майном.

Як повідомлялося, у Генпрокуратури також є дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану, але підозри у цій справі йому поки не висунули.