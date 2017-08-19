Гройсман прийняв відставку Радецького

Кабінет Міністрів України задовольнив заяву Руслана Радецького про відставку з посади члена Національної агенції з питань запобігання корупції.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті уряду.

"Припинити достроково повноваження члена Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Руслана Станіславовича у зв’язку з поданням заяви про відставку", - сказано у тексті документа.

Раніше повідомлялося, що 9 червня подав у відставку член НАЗК Руслан Рябошапка. Натомість ще одиним членом НАЗК став Олександр Серьогін.

Таким чином, наразі до складу НАЗК входить троє членів: Наталія Корчак (голова НАЗК), Олександр Скопич та Олександр Серьогін – із визначених законом п’яти.