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Гройсман прийняв відставку Радецького

Субота, 19 серпня 2017, 01:30
Гройсман прийняв відставку Радецького

Кабінет Міністрів України задовольнив заяву Руслана Радецького про відставку з посади члена Національної агенції з питань запобігання корупції.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті уряду.

"Припинити достроково повноваження члена Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Руслана Станіславовича у зв’язку з поданням заяви про відставку", - сказано у тексті документа. 

Раніше повідомлялося, що 9 червня подав у відставку член НАЗК Руслан Рябошапка. Натомість ще одиним членом НАЗК став Олександр Серьогін.

Таким чином, наразі до складу НАЗК входить троє членів: Наталія Корчак (голова НАЗК), Олександр Скопич та Олександр Серьогін – із визначених законом п’яти.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗККабінет міністрів
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