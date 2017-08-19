Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман принял отставку Радецкого

Суббота, 19 августа 2017, 01:30
Гройсман принял отставку Радецкого

Кабинет Министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

"Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке", - сказно в тексте документа.

Ранее сообщалось, что 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка. Вместо него еще одним членом НАПК стал Александр Серегин.

Таким образом, в настоящее время в состав НАПК входит трое членов: Наталья Корчак (председатель НАПК), Александр Скопич и Александр Серегин - из определенных законом пяти.

Темы: НАПККабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
НАПК
НАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом
Заместитель Новикова заявил, что тот уволил его по надуманному поводу
В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц
Последние новости
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: