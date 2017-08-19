Гройсман принял отставку Радецкого

Кабинет Министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

"Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке", - сказно в тексте документа.

Ранее сообщалось, что 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка. Вместо него еще одним членом НАПК стал Александр Серегин.

Таким образом, в настоящее время в состав НАПК входит трое членов: Наталья Корчак (председатель НАПК), Александр Скопич и Александр Серегин - из определенных законом пяти.