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Рівень забруднення повітря в Києві зростає далі

Субота, 19 серпня 2017, 12:10

Протягом 17-18 серпня рівень забруднення формальдегідом та діоксидом азоту в деяких районах Києва досяг 4-5 середньодобових ГДК.

Про це повідомляє в суботу головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

На сайті відомства зазначається, що з 16 серпня в місті спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Протягом 17-18 серпня рівень забруднення формальдегідом досяг 4-5 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Бессарабської, Деміївської площ та площі Перемоги, вулиці Довженка.

Рівень забруднення діоксидом азоту досяг 4-5 середньодобових ГДК в районах: Бессарабської та Деміївської площ, вулиць Довженка, Попудренка, Каунаської.

Перевищення максимальних значень ГДК оксидом вуглецю - 1-2,4 в районах: Бессарабської, Деміївської площ та площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиці Довженка.

"Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (антициклональний характер погоди, висока температура повітря, слабкий вітер у приземному шарі) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 21 серпня", - зазначили в управлінні.

Українська правда

Теми: Київекологія
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