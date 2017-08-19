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Уровень загрязнения воздуха в Киеве продолжает расти

Суббота, 19 августа 2017, 12:10

В течение 17-18 августа уровень загрязнения формальдегидом и диоксидом азота в некоторых районах Киева достиг 4-5 среднесуточных предельно допустимых концентраций.

Об этом сообщает в субботу главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

На сайте ведомства отмечается, что с 16 августа в городе наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В течение 17-18 августа уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы, улице Довженко.

Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК в районах: Бессарабской и Демеевской площадей, улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.

Превышение максимальных значений ПДК оксида углерода - 1-2,4 в районах: Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы, Оболонского проспекта, улицы Довженко.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в г. Киеве до 21 августа", - отметили в управлении.

Украинская правда

Темы: Киевэкология
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