У Криму селевий потік змив з дороги машини, підтоплено десятки будинків

В ніч на 19 серпня в анексованому Криму на трасі "Грушівка - Судак" селевий потік зніс з дороги десятки автомобілів.

Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на дані кримського управління МНС Росії.

"В результаті складних погодних умов на трасі "Грушівка - Судак", на 18-му км. в районі с. Дачне стався сильний схід водно-грязьового потоку на проїжджу частину. В результаті події за межами дороги виявилися близько 15 автомобілів, була потрібна термінова допомога рятувальників", - зазначено у повідомленні.

Внаслідок селю машини, що стояли в заторі, були частково затоплені і виведені з ладу.

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на адміністрацію Судака, сходження селевого потоку визнано "надзвичайною ситуацією муніципального характеру".

Зазначається, що схід селю був викликаний різким погіршенням погоди у вигляді грози та зливи в районі Судака, Феодосії і Коктебеля.

З місця НП рятувальники евакуювали 44 людини, в т.ч. 4 дітей, їм організовано проживання та харчування за рахунок адміністрації міста, постраждалі медичної допомоги не потребують.

скріншоти з відео "Крымский мир"

Також внаслідок негоди підтопило 41 домоволодіння, з охопленням мешканців у 201 особу, з них 38 - діти.

На відео, яке згодом з'явилося у мережі, видно, що через сель постраждали близько 30 автомобілів, машини наїхали одна на одну або з'їхали в кювет.