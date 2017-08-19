В Крыму селевой поток смыл с дороги машины, подтоплены десятки домов

В ночь на 19 августа в аннексированном Крыму на трассе "Грушевка – Судак" селевой поток снес с дороги десятки автомобилей.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на данные крымского управления МЧС России.

"В результате сложных погодных условий на трассе "Грушевка – Судак", на 18-ом км. в районе с. Дачное произошел сильный сход водно-грязевого потока на проезжую часть. В результате происшествия за пределами дороги оказались около 15 автомобилей, требовалась срочная помощь спасателей",- отмечается в сообщении.

В результате сели автомобили, стоящие в заторе, были частично затоплены и выведены из строя.

Также оказались подтоплены 41 домовладение, с охватом 201 человек жильцов, из них 38 - дети.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрациию Судака, сход селевого потока признан "чрезвычайной ситуацией муниципального характера".

Отмечается, что сход сели был вызван резким ухудшением погоды в виде грозы и ливней в районе Судака, Феодосии и Коктебеля.

С места ЧП спасатели эвакуировали 44 человека, в т.ч. 4 детей, им организовано проживание и питание за счет администрации города, пострадавшие в медицинской помощи не нуждаются.

Скриншоты с видео "Крымский мир"

На видео, которое позже появилось в сети, видно, что из-за сели пострадали около 30 автомобилей, машины наехали друг на друга или съехали в кювет.