В Росії невідомий з ножем напав на перехожих, поранено 7 осіб

У Сургуті невідомий з ножем скоїв серію нападів на перехожих, поранення отримали 7 осіб.

Як повідомляє Интерфакс з посиланням на управління МВС по Ханти-Мансійському автономному округу, під час затримання чоловік чинив опір і був ліквідований.

"Під час затримання громадянин чинив опір поліцейським. Співробітники поліції попередили зловмисника пострілом у повітря. Після чого ліквідували його", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що чоловік встиг нанести поранення різного ступеня тяжкості семи громадянам, усі вони госпіталізовані.

Четверо перебувають у важкому стані, один - середнього ступеня тяжкості. Двом надано медичну допомогу, їх відпустили додому.

"Перевіряється інформація про те, що нападник міг страждати психічним розладом", - повідомили в УМВС.

За фактом відкрито кримінальну справу за ознаками злочину "замах на вбивство". Слідчими встановлено особу нападника: за попередніми даними, це місцевий житель, 1994 року народження, пише ІФ.