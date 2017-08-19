Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Росії невідомий з ножем напав на перехожих, поранено 7 осіб

Субота, 19 серпня 2017, 17:54

У Сургуті невідомий з ножем скоїв серію нападів на перехожих, поранення отримали 7 осіб.

Як повідомляє Интерфакс з посиланням на управління МВС по Ханти-Мансійському автономному округу, під час затримання чоловік чинив опір і був ліквідований.

"Під час затримання громадянин чинив опір поліцейським. Співробітники поліції попередили зловмисника пострілом у повітря. Після чого ліквідували його", - йдеться у  повідомленні.

Встановлено, що чоловік встиг нанести поранення різного ступеня тяжкості семи громадянам, усі вони госпіталізовані.

Четверо перебувають у важкому стані, один - середнього ступеня тяжкості. Двом надано медичну допомогу, їх відпустили додому.

 
 
 

"Перевіряється інформація про те, що нападник міг страждати психічним розладом", - повідомили в УМВС.

За фактом відкрито кримінальну справу за ознаками злочину "замах на вбивство". Слідчими встановлено особу нападника: за попередніми даними, це місцевий житель, 1994 року народження, пише ІФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Росія
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: