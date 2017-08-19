В России неизвестный с ножом напал на прохожих, ранены 7 человек

В Сургуте неизвестный с ножом совершил серию нападений на прохожих, ранения получили 7 человек.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, при задержании мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован.

"При задержании гражданин оказал сопротивление полицейским. Сотрудники полиции предупредили злоумышленника выстрелом в воздух. После чего ликвидировали его", - отмечается в сообщении.

Установлено, что мужчина успел нанести ранения различной степени тяжести семи гражданам, все они госпитализированы. Четверо находятся в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести. Двум оказана помощь, они отпущены домой.

"Проверяется информация о том, что нападавший на прохожих в Сургуте мог страдать психическим расстройством", - сообщили в УМВД.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".

Следователями установлена личность нападавшего: по предварительным данным, это местный житель, 1994 года рождения, пишет ИФ.