"Викрадений" на Воскресенці чоловік знайшовся і не має жодних претензій

Київські поліцейські розшукали чоловіка, якого раніше викрали на бульварі Перова в Києві.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, киянин 1995 року народження перебуває у Дніпровському управлінні поліції, з ним спілкуються слідчі.

На цей час відомо, що він відмовляється писати заяву про вчинення відносно нього будь-яких правопорушень та зазначає, що не має ні до кого претензій, оскільки у нього виникло непорозуміння зі знайомими.

Після проведення перевірки буде надана кінцева правова оцінка події, зазначили в поліції.

Як повідомлялося, спочатку ресурс dtp.kiev.ua повідомив, що в Києві на бульварі Перова невідомі розбили і обстріляли автомобіль і викрали водія.

Нацполіція Києва підтвердила факт викрадення чоловіка, однак спростувала інформацію про стрілянину.

Українська правда