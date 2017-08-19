"Похищенный" на Воскресенке человек нашелся и не имеет претензий
Киевские полицейские разыскали мужчину, которого ранее похитили на бульваре Перова в Киеве.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, киевлянин 1995 года рождения находится в Днепровском управлении полиции, с ним общаются следователи.
В настоящее время известно, что он отказывается писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений и отмечает, что не имеет ни к кому претензий, так как у него возникло недоразумение со знакомыми.
После проведения проверки будет предоставлена конечная правовая оценка события, отметили в полиции.
Как сообщалось, сначала ресурс dtp.kiev.ua сообщил, что в Киеве неизвестные разбили и обстреляли автомобиль и похитили водителя.
Нацполиция Киева подтвердила факт похищения мужчины, однако опровергла информацию о стрельбе.
Украинская правда