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"Похищенный" на Воскресенке человек нашелся и не имеет претензий

Суббота, 19 августа 2017, 18:57

Киевские полицейские разыскали мужчину, которого ранее похитили на бульваре Перова в Киеве.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, киевлянин 1995 года рождения находится в Днепровском управлении полиции, с ним общаются следователи.

В настоящее время известно, что он отказывается писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений и отмечает, что не имеет ни к кому претензий, так как у него возникло недоразумение со знакомыми.

После проведения проверки будет предоставлена ​​конечная правовая оценка события, отметили в полиции.

Как сообщалось, сначала ресурс dtp.kiev.ua сообщил, что в Киеве неизвестные разбили и обстреляли автомобиль и похитили водителя. 

Нацполиция Киева подтвердила факт похищения мужчины, однако опровергла информацию о стрельбе.

Украинская правда

Темы: Киевполиция
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