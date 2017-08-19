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В Індії потяг зійшов з рейок: 23 загиблих, понад 60 поранено

Субота, 19 серпня 2017, 21:35

Внаслідок залізничної аварії в індійському штаті Уттар-Прадеш 23 людини загинули, 64 зазнали поранень. 

Дані про кількість жертв оприлюднила агенція AFP ввечері 19 серпня. 

Аварія сталася за 100 кілометрів на північний схід від Нью-Делі, пише DW

 

Із рейок зійшли 5 вагонів потяга, які тепер піднімають кранами. Рятувальники використовують газові різаки, щоб дістатися до потерпілих у вагонах. 

За даними поліції, рятувальні служби евакуюють людей і доправляють їх до найближчих лікарень. 

Теми: аваріяІндія
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