В Індії потяг зійшов з рейок: 23 загиблих, понад 60 поранено
Субота, 19 серпня 2017, 21:35
Внаслідок залізничної аварії в індійському штаті Уттар-Прадеш 23 людини загинули, 64 зазнали поранень.
Дані про кількість жертв оприлюднила агенція AFP ввечері 19 серпня.
Аварія сталася за 100 кілометрів на північний схід від Нью-Делі, пише DW.
Із рейок зійшли 5 вагонів потяга, які тепер піднімають кранами. Рятувальники використовують газові різаки, щоб дістатися до потерпілих у вагонах.
За даними поліції, рятувальні служби евакуюють людей і доправляють їх до найближчих лікарень.