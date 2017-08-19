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В Индии поезд сошел с рельсов: 23 погибших, более 60 ранены

Суббота, 19 августа 2017, 21:35

В результате железнодорожной аварии в индийском штате Уттар-Прадеш 23 человека погибли, 64 получили ранения.

Данные о количестве жертв обнародовало агентство AFP вечером 19 августа.

Авария произошла в 100 километрах к северо-востоку от Нью-Дели, пишет DW

 

С рельсов сошли 5 вагонов поезда, которые теперь поднимают кранами. Спасатели используют газовые резаки, чтобы добраться до пострадавших в вагонах.

По данным полиции, спасательные службы эвакуируют людей и доставляют их в ближайшие больницы.

Темы: аварияИндия
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