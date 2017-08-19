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Через негоду в Криму постраждали 80 га виноградників "Масандри"

Субота, 19 серпня 2017, 22:48

В анексованому Криму не менше 80 га виноградників "Масандри" постраждали через селевий потік.

Як повідомили у прес-службі винзаводу, точні цифри будуть відомі після більш детального обстеження.

"За оперативною інформацією агрослужби, селевим потоком пошкоджено як мінімум 80 гектарів виноградників. Великі площі занесені мулом і брудом, деякі посадки повністю знищені, виноградники викорчувано", - повідомили в "Масандрі".

Найбільше постраждала територія, де розташовані продуктивні посадки сортів шардоне, кокур, чауш магарацький і мускат бурштиновий.

Згідно з повідомленням, внаслідок негоди без світла залишилися 11 тис. осіб у 27 населених пунктах, приватні будинки в районі Судака було підтоплено. 

У МНС Криму заявили, що завершили роботи з відкачки води з будинків і прибудинкових територій, енергопостачання відновлено.

Як відомо, підприємству "Массандра" належать 11 тис. га землі, з них близько 4 тис. га зайняті виноградниками.

Інтерфакс-Україна

Теми: Кримпогода
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