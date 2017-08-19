Из-за непогоды в Крыму пострадали 80 га виноградников "Массандры"

В аннексированном Крыму не менее 80 га виноградников "Массандры" пострадали из-за селевого потока.

Как сообщили в пресс-службе винзавода, точные цифры будут известны после более детального обследования.

"По оперативной информации агрослужбы, селевым потоком повреждены как минимум 80 гектаров виноградников. Большие площади занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены, виноградники выкорчеваны", - сообщили в "Массандре".



Больше всего пострадала территория, где находятся продуктивные посадки сортов шардоне, кокур, чауш магарачский и мускат янтарный.



Согласно сообщению, в результате непогоды без света остались 11 тыс. человек в 27 населенных пунктах, частные дома в районе Судака были подтоплены.

В МЧС Крыма заявили, что завершили работы по откачке воды из домов и придомовых территорий, энергоснабжение восстановлено.

Как известно, предприятию "Массандра" принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками.



Интерфакс-Украина