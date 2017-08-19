Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за непогоды в Крыму пострадали 80 га виноградников "Массандры"

Суббота, 19 августа 2017, 22:48

В аннексированном Крыму не менее 80 га виноградников "Массандры" пострадали из-за селевого потока.

Как сообщили в пресс-службе винзавода, точные цифры будут известны после более детального обследования.

"По оперативной информации агрослужбы, селевым потоком повреждены как минимум 80 гектаров виноградников. Большие площади занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены, виноградники выкорчеваны", - сообщили в "Массандре". 

Больше всего пострадала территория, где находятся продуктивные посадки сортов шардоне, кокур, чауш магарачский и мускат янтарный.

Согласно сообщению, в результате непогоды без света остались 11 тыс. человек в 27 населенных пунктах, частные дома в районе Судака были подтоплены. 

В МЧС Крыма заявили, что завершили работы по откачке воды из домов и придомовых территорий, энергоснабжение восстановлено.

Как известно, предприятию "Массандра" принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками.

Интерфакс-Украина

Темы: Крымпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
Все новости...
Реклама: