Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура виявила "нелюдське поводження" в одеському СІЗО

Неділя, 20 серпня 2017, 12:33

Слідчими прокуратури Одещини розпочато розслідування за фактами жорстокого поводження з людьми, які утримуються в одеському СІЗО.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, 19 серпня співробітниками прокуратури Одещини за участі представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області "виявлено факти жорстокого, нелюдського поводження з утриманими у СІЗО".

За результатами проведеної перевірки розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством, діями, які ображають особисту гордість потерпілого).

 
фото прокуратури Одещини

Тривають першочергові слідчі дії.

 

Як повідомлялося, у суботу під стінами одеського СІЗО пройшов імпровізований мітинг проти акцій залякування, які пройшли після жорстокого вбивства арештантом співробітниці ізолятора.

Разом з тим, прес-секретар заступника голови Мін'юсту Юрій Маслак спростував інформацію про акції залякування в одеському СІЗО.

17 серпня в 5 корпусі одеського СІЗО виявили розчленоване тіло молодшого інспектора II категорії відділу режиму і охорони Олени Порошенко. Вбивця зґвалтував і задушив жінку, після чого розрізав тіло на шматки і кинув їх у сміттєві баки.

Начальник СІЗО В'ячеслав Коваль відсторонений від посади на час проведення розслідування фактів злочинної недбалості співробітників ізолятора.

Українська правда

Теми: ОдесаСІЗОпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Одеса
В Одесі прогриміти потужні вибухи – ЗМІ
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP/T або Patriot – Зеленський
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: