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Прокуратура обнаружила "бесчеловечное обращение" в одесском СИЗО

Воскресенье, 20 августа 2017, 12:33

Следователями прокуратуры Одесской области начато расследование по фактам жестокого обращения с людьми, которые содержатся в одесском СИЗО.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, 19 августа сотрудниками прокуратуры Одесской области при участии представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области "выявлены факты жестокого, бесчеловечного обращения с заключенными в СИЗО".

По результатам проведенной проверки начато расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, действиями, которые оскорбляют личное достоинство потерпевшего).

 
Фото прокуратуры Одесской области

Продолжаются первоочередные следственные действия.

 

Как сообщалось, в субботу под стенами одесского СИЗО прошел импровизированный митинг против акций устрашения, которые прошли после жестокого убийства арестантом сотрудницы изолятора.

Вместе с тем, пресс-секретарь заместителя главы Минюста Юрий Маслак опроверг информацию об акциях устрашения в одесском СИЗО.

17 августа в 5 корпусе одесского СИЗО обнаружили расчлененное тело младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алены Порошенко. Убийца изнасиловал и задушил женщину, после чего разрезал тело на куски и бросил их в мусорные баки.

Начальник СИЗО Вячеслав Коваль отстранен от должности на время проведения расследования фактов преступной халатности сотрудников изолятора.

Украинская правда

Темы: ОдессаСИЗОпрокуратура
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