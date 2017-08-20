Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У викрадачів авто Фацевича знайшли підроблені посвідчення

Неділя, 20 серпня 2017, 13:25

У затриманих членів ОЗГ, яких підозрюють у викраденні автомобіля поліції, вилучено підроблені посвідчення співробітників органів виконавчої влади, поліції та пристрої для сканування та деблокуваня автосигналізацій.

Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполіції.

Затримані спеціалізувалися на викраденні елітних автомобілів у Києві та області. Встановлено, що два тижні тому у м. Ірпінь вони викрали ще один автомобіль марки "Honda".

 
Всі фото прес-служби Нацполіції

Для знешкодження учасників групи, які нещодавно викрали поліцейське авто, оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини та Департамент карного розшуку Національної поліції України провели комплекс оперативно-розшукових заходів. Поліція встановила, що зловмисники переховували викрадений поліцейський автомобіль в житловому кооперативі на території Обухівського району Київщини.

 

У результаті поліцейські затримали двох раніше судимих киян віком 35 та 36 років під час їхньої спроби перегнати викрадений транспортний засіб з Обухівського району.

 

Дізнавшись про затримання своїх спільників, троє організаторів викрадень, жителі столиці віком 27, 29 та 38 років, намагалися втекти. При введеному поліцією плані "Перехоплення" оперативники карного розшуку затримали викрадачів авто за сприяння спецпризначенців поліції Житомирської області.

На даний час тривають обшуки. Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють їх на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Як повідомлялося, про затримання викрадачів поліцейського авто повідомив у неділю зранку голова Нацполіції Сергій Князєв.

18 серпня Князєв підтвердив викрадення службового автомобіля заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

Теми: поліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
поліція
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: