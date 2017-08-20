Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У похитителей авто Фацевича нашли поддельные удостоверения

Воскресенье, 20 августа 2017, 13:25

У задержанных членов ОПГ, подозреваемых в угоне автомобиля полиции, изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, полиции и устройства для сканирования и деблокировки автосигнализаций.

Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.

Задержанные специализировались на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Установлено, что две недели назад в г. Ирпень они похитили еще один автомобиль марки "Honda".

 
Все фото пресс-службы Нацполиции

Для обезвреживания участников группы, которые недавно похитили полицейское авто, оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области и Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полиция установила, что злоумышленники прятали похищенный полицейский автомобиль в жилищном кооперативе на территории Обуховского района Киевской области.

 

В результате полицейские задержали двух ранее судимых киевлян в возрасте 35 и 36 лет во время их попытки перегнать похищенное транспортное средство из Обуховского района.

 

Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов похищений, жители столицы в возрасте 27, 29 и 38 лет, пытались скрыться. При введенном полицией плане "Перехват" оперативники уголовного розыска задержали похитителей авто при содействии спецназовцев полиции Житомирской области.

В настоящее время продолжаются обыски. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщалось, о задержании похитителей полицейского авто сообщил в воскресенье утром глава Нацполиции Сергей Князев.

18 августа Князев подтвердил похищение служебного автомобиля заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
полиция
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Последние новости
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
Все новости...
Реклама: