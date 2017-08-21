Публічна розправа над антикорупціонерами набирає обертів – ТІ Україна

Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International закликає громадськість повідомляти про випадки тиску на громадських активістів.

Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій 21 серпня.

Там наголошують, що ситуація із тиском правоохоронних органів на українських антикорупціонерів стає дедалі тривожнішою.

Представництво мережі Transparency International в Україні засуджує переслідування громадських активістів і наголошує на неприпустимості цькування правоохоронними органами громадян, що борються з корупцією.

"Для того, щоб інформувати міжнародних партнерів про загрозливе становище третього сектору, ТІ Україна закликає активістів повідомляти про подібні випадки", – йдеться в заяві.

Найбільш показовим прикладом політичного тиску та вибірковості правосуддя, на думку ТІ, став судовий процес над головою "Центру протидії корупції" Віталієм Шабуніним.

"Ця судова справа є продовженням утисків ЦПК та став публічною розправою над незручним для влади активістом", – наголошують антикорупційники.

На думку виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина, за правопорушення кожен має нести належну відповідальність, але в жодному разі, це не може перетворюватися на тиск на активістів та зловживання правоохоронними органами своїми повноваженнями:

"Жодна зі "справ Майдану", справа про розстріл Небесної Сотні чи справи про перешкоджання роботі журналістів у 2016 році так швидко не розслідувалося. Ми можемо стверджувати, що "справа Шабуніна" є нічим іншим як показовою розправою", – каже Юрчишин.

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Про тиск з боку Служби безпеки України заявив також Володимир Торбіч керівник рівненської обласної правозахисної громадської організації "Агентство журналістських розслідувань" та член Transparency International Україна.

Листи від СБУ команда "Четверта влада" отримала після розслідування походження статків вихідця з Рівненщини, а нині першого заступника голови СБУ, Павла Демчини.

"З погрозами від СБУ та заборонами випускати сюжет в ефір не раз стикалася команда журналістів-розслідувачів програми "Схеми: корупція в деталях" саме після підготовки розслідувань про статки працівників Служби безпеки", – зазначають антикорупціонери.

"Варто зазначити, що ТІ Україна теж зіткнулася з політичним тиском у свою сторону, одразу після того як почала публічно вимагати оприлюднити судове рішення про конфіскацію 1,5 млрд доларів "коштів Януковича", – йдеться також у заяві.

В бік організації почали звучати звинувачення від причетності до "зриву оборонного замовлення" від голови оборонного комітету, до поширення "дезінформації" з боку генпрокурора.

"Transparency International Україна вимагає у правоохоронних органи припинити зловживати своїми повноваженнями та переслідувати активістів", – резюмується в заяві.