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Суд відпустив Шабуніна під особисте зобов’язання

Середа, 16 серпня 2017, 17:25
Суд відпустив Шабуніна під особисте зобов’язання

Дніпровський районний суд Києва відпустив керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна під особисте зобов’язання.

Таке рішення оголосив головуючий суддя.

"Застосувати щодо Шабуніна Віталія запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - сказав суддя.

Шабуніна зобов’язали упродовж двох місяців, до 14 жовтня, повідомляти слідчих, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи.

У ході судового засідання адвокати Шабуніна звернули увагу суду на те, що  протоколи допитів свідків, які надали прокурори, містять копіпаст.

Крім того, адвокати та колеги Шабуніна із ЦПК зазначають, що текст висновка експерта містить неточності, а інколи і неправдиві факти. Так, ушкодження у Філімоменка зафіксовано на лівій стороні обличчя, хоча на відео видно, що Шабунін бив його по правій половині. Крім того, як випливає з тексту експертизи, лікарі "швидкої", котрі госпіталізували Всеволода Філімоненка, не виявили ушкоджень і його перевели до іншої лікарні, де він провів 22 дні, починаючи із 9 червня.

 

Адвокати, посилаючись на висновок судмедексперта, вказують на той факт, що ушкодження Філімоненка зафіксовані лише через 12 днів після інциденту - 20 червня (а інцидент стався 8 червня – ред.).

Водночас, за даними Центру протидії корупції, прокурор просив для Шабуніна більш жорсткий запобіжний захід – протягом двох місяців не залишати межі Києва та з'являтися до слідчого за першим його викликом. Ці вимоги суд відхилив.

 

Як відомо, у середу, 16 серпня 2017 року, слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 повідомив про підозру голові правління ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну.

Антикорупційного активіста підозрюють в "умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості" громадянину Всеволоду Філімоненку, який представляється журналістом.

Сам Шабунін наголосив, що прокуратура за ніч змінила кваліфікацію правопорушення з ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) на частину 1 статті 122 Кримінального кодексу "Умисне  середньої тяжкості тілесне ушкодження" і тепер йому загрожує не 5 а 3 роки тюрми.

Як повідомлялося, 8 червня "стало відомо про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Шабунін звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

У прокуратурі зазначили, що перевірять причетність Філімоненка до журналістської діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Українська правда

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Теми: скандалЗМІ
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