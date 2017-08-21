Публичная расправа над антикоррупционерами набирает обороты - ТІ Украина

Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International призывает общественность сообщать о случаях давления на общественных активистов.



Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном 21 августа.



Там отмечают, что ситуация с давлением правоохранительных органов на украинских антикоррупционеров становится все более тревожной.



Представительство сети Transparency International в Украине осуждает преследование гражданских активистов и подчеркивает недопустимость травли правоохранительными органами граждан, борющихся с коррупцией.



"Для того, чтобы информировать международных партнеров о угрожающее положение третьего сектора, ТI Украины призывает активистов сообщать о подобных случаях", - говорится в заявлении.



Наиболее показательным примером политического давления и избирательности правосудия, по мнению ТI, стал судебный процесс над головой "Центра противодействия коррупции" Виталием Шабуниным.



"Это судебное дело является продолжением притеснений ЦПК и стало публичной расправой над неудобным для власти активистом", – отмечают антикорупционщики.



По мнению исполнительного директора Transparency International Украина Ярослава Юрчишина, за правонарушения каждый должен нести соответствующую ответственность, но в любом случае, это не может превращаться в давление на активистов и злоупотребление правоохранительными органами своими полномочиями:



"Ни одно из "дел Майдана", дело о расстреле Небесной Сотни или дела о препятствовании работе журналистов в 2016 году так быстро не расследовались. Мы можем утверждать, что "дело Шабунина" является ничем иным как показательной расправой", - говорит Юрчишин.

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О давлении со стороны Службы безопасности Украины заявил также руководитель ровенской областной правозащитной общественной организации "Агентство журналистских расследований" и член Transparency International Украина Владимир Торбич.



Письма от СБУ команда "Четверта влада" получила после расследования происхождения состояния выходца из Ровенской области, а ныне первого заместителя председателя СБУ, Павла Демчины.



"С угрозами от СБУ и запретами выпускать сюжет в эфир не раз сталкивалась команда журналистов-расследователей программы "Схемы: коррупция в деталях" именно после подготовки расследований о состояниях сотрудников Службы безопасности", – отмечают антикоррупционеры.



"Стоит отметить, что ТІ Украина тоже столкнулась с политическим давлением в свою сторону, сразу после того как начала публично требовать обнародовать судебное решение о конфискации 1,5 миллиона долларов "средств Януковича", – говорится также в заявлении.



В сторону организации начали звучать обвинения от причастности к "срыву оборонного заказа" от председателя оборонного комитета, к распространению "дезинформации" со стороны генпрокурора.



"Transparency International Украина требует от правоохранительных органов прекратить злоупотреблять своими полномочиями и преследовать активистов", – резюмируется в заявлении.